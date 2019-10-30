高雄市議員黃捷（中）與台北市議員林穎孟（左）、黃郁芬（右）合影。（圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行黃捷 鳳山捷伴同行」）

韓粉留言。(圖/翻攝自臉書)

時代力量高雄市議員黃捷，因曾在質詢期間對高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜翻白眼，而有「白眼女神」封號。黃向來關注性別平權、彩虹經濟，更專程著婚紗出席26日「2019臺灣同志遊行」。與黨內台北市議員林穎孟、黃郁芬三人的婚紗照，獲1.5萬人按讚，卻也讓韓粉氣炸，轉貼狂罵。

黃捷26日在臉書發文，寫道：「真的好感動啊！！！不分異同一起幸福」並在文內特別標註「同婚元年」、「同志好厝邊」、「性平路上風雨同行」。附圖則是與林穎孟、黃郁芬三人穿著婚紗，舉著彩虹傘、提著彩虹披風的照片。

文章一出，獲得超過1.5萬人按讚，網友紛紛回應：「鳳山女神」、「超美的啊！根本就是美上加美！」「好美，中間最美」、「幸福幸福就好」、「三位美人站一起真的是一幅風景畫啊」、「要遞結婚證書的人應該已經排至少三條街了」、「在路上有遇到妳們，謝謝妳們願意與我合照」、「很開心能在隊伍出發前與閃光碰到市議員而且拍了照！謝謝您的問政！」

圖文被轉到挺韓社團卻兩樣情，不少人蜂擁怒嗆，大罵：「韓拚命想讓我們的孩子國際化，蔡卻拚命想讓我們的孩子同志化。」甚至有人創作仿古詩詞：「雞姦磨鏡，種沒了！俊男美女，成追憶！月老歎！紅娘悲！彩虹幕外爹娘淚！」

(中時電子報)