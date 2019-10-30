今年夏天自由市場非常熱鬧，當中又以杜蘭特、厄文與狄安卓喬丹聯手加盟籃網的消息最令人震撼。根據美國媒體報導指出，其實三人早在2016年里約奧運的時候就達成共識，經過3年時間的醞釀之後終於實現的這個夢想。

杜蘭特、厄文與狄安卓喬丹在里約奧運是隊友，當時已成為好友，那年厄文幫助騎士奪冠，杜蘭特決定加盟勇士，而狄安卓喬丹效力於快艇。

三人在奧運期間經常聊天，談論的焦點也非常廣泛，包含了詹姆斯為何要與韋德聚首於熱火。就在奧運快結束的某一天晚上，三人在一起小酌的時候，厄文突然說出「如果真的是這樣的話，應該會很棒！」

厄文突如其來的這句話讓狄安卓喬丹聽得一頭霧水，立刻回問厄文什麼意思，厄文表示，「我們在同一支球隊打球啊！」

里約奧運結束後三人各分東西，但情誼並沒有因為距離而變淡，反而是更加凝聚。厄文早與塞爾提克總管安吉表明要離開球隊，並且一心就是想要加盟籃網，畢竟籃網是他兒時的夢想。

當初外界都還在討論杜蘭特與厄文有可能選擇尼克的時候，其實他們的心中唯一選擇只有籃網。

(中時電子報)