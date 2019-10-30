國民黨總統參選人韓國瑜再向高雄告假後動作頻頻，從南向北展開土地傾聽之旅，到各地接觸在地的聲音，並同時拋出政見、議題；前國民黨黨員李正皓就直說，現在媒體上都是韓國瑜的新聞、話題，民進黨、蔡英文完全被邊緣化，民進黨的立委「完蛋了」！

李正皓在政論節目上表示，韓國瑜接連拋出故宮策展、升旗、遊學，現在又批民進黨「白白胖胖」，話題擺出，民進黨應接不暇，只要出面就忙著回應韓國瑜的議題，就像昨日，農委會主委陳吉仲、桃園市長鄭文燦跟總統蔡英文三人出面開記者會，不可能就只為了回應韓國瑜的「白胖說」吧？但是他們說了甚麼？沒有人知道！大家只在乎你是怎麼回應韓國瑜！

李正皓指出，現在蔡英文的聲量完全被韓國瑜掩蓋過去了，而蔡聲量被掩蓋還不打緊，問題是民進黨立委的聲量！現在一旦進入總統大選的節奏，每個立委想要曝光都很難，民進黨立委想曝光肯定會想找蔡英文站台，但若連蔡英文都沒了曝光率，全部畫面都是在回應韓國瑜的話題，那麼民進黨的立委要怎麼辦？不全都完蛋了嗎？

(中時電子報)