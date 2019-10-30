蔡英文接洽五月天演唱會想出席？總統府否認 09:042019/10/30 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五月天上海演唱會首場邀請周杰倫（右三）擔任嘉賓。（相信音樂提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 五月天跨年演唱會傳出蔡英文總統有意出席， 總統府發言人張惇涵表示並無此事。 五月天的跨年演唱會堪稱是娛樂圈的年度盛事，今年的演唱會是五月天出道20週年紀念，原先預定舉辦10場演唱會，20萬張門票半小時內完售，卻傳出總統蔡英文有意躬逢其盛，並透過幕僚與五月天所屬相信音樂接洽。 張惇涵表示，五月天演唱會是國內重要的演唱會盛事，但總統府過去未曾有過類似的討論，也無此安排， 對外界傳言應向府方妥為查證，以避免造成相關主辦單位之困擾。 (工商 ) #演唱會 #五月天 #蔡英文 #跨年 #跨年演唱會 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 新黨慶光復 高喊下架民進黨 04:092019/10/26 兩岸新聞 五月天邀周董「五迷」嗨翻 阿信吃醋「你們唱周杰倫歌比較大聲」 15:452019/10/26 娛樂 小英政大人事檔案「絕對機密」 林環牆列兩大問題砲轟 09:332019/10/27 政治 喊台灣人沒有分裂本錢？他揭開蔡英文不敢面對的事 14:112019/10/27 政治 分析蔡韓民調後...他冒出這句話 網驚喊：選情告急 15:592019/10/27 政治 F.I.R.飛兒樂團助陣 大無限樂團來台開唱 大喊：Love and Peace！ 21:442019/10/27 娛樂 蔡英文「論文門」2成4民眾認為「有問題」 10:512019/10/28 政治 最新民調 蔡英文、韓國瑜差距縮小逾5％ 11:172019/10/28 政治 韓蔡民調拉近 蔡：參考 12:442019/10/29 政治 蔡英文民調高？ 黃暐瀚、謝龍介質疑盲點 00:012019/10/30 政治 政治熱門新聞 「寶刀」出鞘 他驚：韓國瑜出招了！ - 政治 「白胖說」高招！名嘴：韓把蔡英文打回庶民 - 政治 蘇貞昌們為何囂張？ 李艷秋點出真正原因 - 政治 民調狂升 網激動：黃金交叉、韓總統來了！ - 政治 韓國瑜聲量輾壓 他笑：民進黨立委完蛋 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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