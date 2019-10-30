五月天跨年演唱會傳出蔡英文總統有意出席， 總統府發言人張惇涵表示並無此事。

五月天的跨年演唱會堪稱是娛樂圈的年度盛事，今年的演唱會是五月天出道20週年紀念，原先預定舉辦10場演唱會，20萬張門票半小時內完售，卻傳出總統蔡英文有意躬逢其盛，並透過幕僚與五月天所屬相信音樂接洽。

張惇涵表示，五月天演唱會是國內重要的演唱會盛事，但總統府過去未曾有過類似的討論，也無此安排， 對外界傳言應向府方妥為查證，以避免造成相關主辦單位之困擾。

(工商 )