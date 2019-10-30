一名身價上百萬的房地產開發商，於本月18號從泰國的清邁市失蹤後，近日警方在女子住家的冰箱中找到了她遭到水泥封裹的遺體。鑑識報告中寫道，該女子的手和腿皆被綁住還有一個塑膠袋套在她的頭上。警方正以殺人方向調查，並且鎖定該女子的一名密友。

Encuentran el cadáver de una millonaria atado de manos y pies dentro de un refrigerador [FOTOS]: Wannee Jiracharoenying permaneció desaparecida por dos semanas. Fotos: ComposiciónWannee Jiracharoenying fue hallada en el interior de una… https://t.co/PXFnX5wQuM #Mundo pic.twitter.com/Rmi1Qzu8i0 — #Noticias de #Perú🇵🇪 (@peruenlanoticia) October 29, 2019

據《都市日報》報導，死亡的富翁是現年58歲的瓦妮(Wannee Jiracharoenying)她在本月18日於清邁附近參觀廟宇後便離奇失蹤。不久，瓦妮的鄰居發現瓦妮居住的地方散發出濃濃的腐臭，隨後警察在瓦妮的冰箱中發現了失蹤多日的她。目前警方鎖定了瓦妮的一名密友。據報導，兩人在她失蹤前曾在清邁一間醫院見過面。警方同時發現在瓦妮失蹤後，她的汽車和銀行卡也跟著遺失，而她的帳戶則遭人提取了好幾筆大額款項。警方表示，對方很可能是覬覦瓦妮的財富而殺人，因為她(瓦妮)總向廟宇和醫院約善款。目前警方正積極的在過境點檢查，嚴防對方逃到國外。

(中時電子報)