五月天今年於桃園國際棒球場舉行11場「Mayday 2020 Just Rock It!!!“藍-BLUE”」演唱會，與粉絲度過2020年，今傳出總統蔡英文有意赴現場力挺天團，體驗五月天的搖滾魅力，但此事卻讓所屬相信音樂相當頭痛，深怕藝人和政治扯上結果都不太好。

今年為五月天出道20週年，靠實力征服台北小巨蛋、高雄世運主場館、香港紅磡體育館、上海8萬人體育場、北京鳥巢、紐約麥迪遜花園廣場、東京武道館及英國O2體育館等世界指標性舞台，今年20週年紀念演唱會，原預定舉行10場，20萬張門票短短半小時售罄，後來宣布加開12月27日感謝場，門票一樣在3分鐘內完售，可見天團魅力無法擋。

針對週刊報導總統府接洽參加五月天演唱會一事，總統府發言人張惇涵表示並無此事，五月天演唱會是國內重要的演唱會盛事，但總統府過去未曾有過類似的討論，也無此安排，也提醒媒體報導前應向府方妥為查證，以避免造成相關主辦單位之困擾。

(中時 )