雖然美陸剛達成初階貿易協議，雙方貿易戰有所緩和，但華府仍死盯早被列入「出口黑名單」的陸電信巨擘華為不放。美商務部官員29日表示，關於白宮的電信供應鏈國家緊急狀態的行政命令，商務部「正在考慮與檢視」，替美國把華為從電信供應鏈中剃除鋪路。

據路透社報導，商務部官員阿爾巴尼斯（Eileen Albanese）在華盛頓一場活動上表示，相關規定「正在考量和審查」，雖未明提時間表，一旦出爐可能禁止華為設備進入美國電信產業供應鏈。

報導指出，白宮5月15日時就曾要求商務部擬定相關規則，一旦實行將對參與電信供應鏈的廠商提出新需求；同日，基於國家安全理由，商務部也將華為及其68家附屬公司列入出口黑名單，也就是「實體清單」，導致華為在未獲得美方准許下，禁止其取得在美貨供。

雖然美方高階官員一再鼓勵美企申請相關執照，並向其保證對華為許可的銷售量是可以取代，又不會在國安議題上退讓；商務部至今已收到超過200份執照申請，但至今發行數尚未達到申請量。阿爾巴尼斯指出，准許執照發行仍在程序中，並拒絕透露時程表。

此外，關於大陸竊取美國科技，促使美國國會去年通過法案，要商務部對於美國出口科技至潛在對手國重新擬定相關規格與標準，但關於出口新興科技的新規則內容，商務部曾在去年底向公眾尋求意見，但至今尚未發布提案。不過，阿爾巴尼斯表示，商務部將在近期內提出新興科技出口規範，且商務部也將在年底公布關於基礎科技相關規定，並希望在發布前尋求公眾意見。

(中時電子報)