F-35隱形戰機大單

五角大廈已與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）敲定大單，將以340億美元（約1兆台幣）為美國和國際盟友採購478架12，13和14批次F-35戰機。而在簽訂的新合約中，1架F-35A只要7,800萬美元（23.7億台幣），比預期提前一年降價。

據《防務新聞》（Defense News）與路透29日報導，五角大廈說，從11到14批次，平均算起來，三款F-35戰機降價約12.8％。而F-35有3款，洛馬除了為空軍開發F-35A戰機，為海軍陸戰隊研製了F-35B，也為海軍打造了F-35C戰機。

其中第12批次垂直∕短廠起降F-35B戰機將降價為1.08億美元（近33億台幣）、第13批次將降為1.048億美元（近32億台幣），而第14批次將降為1.013億美元（近31億台幣）。至於能在航母上起降的F-35C也降了價，第12批次將降為1.031億美元（約31.4億台幣），第13批次將降成9,810萬美元（近30億台幣），而第14批次則將降至9,440萬美元（近29億台幣）。

(中時電子報)