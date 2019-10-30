NCAA修改球員獲利規則 詹姆斯興奮稱讚 09:172019/10/30 中時電子報 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 NCAA決定修改球員獲利規則，詹姆斯拍手稱讚。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 NCAA決定修改規則，讓球員能在姓名權和肖像權當中獲利，詹姆斯在推特上發文表達支持。(摘自詹姆斯推特) 美國NCAA大學籃球聯盟今天在官方網站上發表聲明，聯盟已經開始著手修改規定，以期讓球員能夠在姓名權與肖像權當中獲利。 先前多次曾公開表態支持大學球員應該能夠獲得應有利益的湖人當家一哥詹姆斯，在獲得消息的時候立刻在個人推特上發文表示支持NCAA聯盟的決定。 詹姆斯表示，「從今天起所有大學運動員都將迎接美好的一天，感謝你們(NCAA)讓我們看到了許多光明的地方，我要感謝我的團隊為了此事付出的努力與貢獻，他們為這件事情奮鬥的人提供了幫助，這不是勝利，而是開始。」 NBA》籃網三巨頭聯手 里約奧運就有共識 (中時電子報) #NCAA #詹姆斯 #湖人 也許您會感興趣 推薦閱讀 英2020世界大學電腦科學領域排名 亞洲大學 名列台灣私校第1 04:102019/10/26 企業經營 中正大學創校30周年 神農大帝乘轎入校一同歡慶 21:252019/10/26 生活 張平沼獲國立臺北大學第一屆「卓越貢獻獎」 22:522019/10/26 財經 兩岸大學生籃球賽 健行扣倒北大 17:252019/10/27 兩岸 暖身羅家倫國際漢學講座 政大、伊大校長相見歡 08:242019/10/28 財經 提升學生素質 需從大學瘦身著手 04:092019/10/29 焦點新聞 新任領導人 應先解決大學退場問題 04:102019/10/29 政治要聞 蔡英文2政績嚇死人 韓國瑜也認輸 18:452019/10/29 政治 迎戰供應鏈洗牌 台中企業群導入AI來真的 21:472019/10/29 財經 別讓大學生望洋興嘆 04:102019/10/30 時論廣場 體育熱門新聞 MLB》查普曼要跑了？洋基有替代人選 - 體育 裙襬搖搖》這款台灣飲料 讓高球女將瘋狂 - 體育 NBA》籃網三巨頭聯手 里約奧運就有共識 - 體育 WTA年終賽》團隊合作至上 謝淑薇雙打2連勝 - 體育 MLB》洋基大刀砍 開除8年投手教練 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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