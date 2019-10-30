NCAA決定修改規則，讓球員能在姓名權和肖像權當中獲利，詹姆斯在推特上發文表達支持。(摘自詹姆斯推特)

美國NCAA大學籃球聯盟今天在官方網站上發表聲明，聯盟已經開始著手修改規定，以期讓球員能夠在姓名權與肖像權當中獲利。

先前多次曾公開表態支持大學球員應該能夠獲得應有利益的湖人當家一哥詹姆斯，在獲得消息的時候立刻在個人推特上發文表示支持NCAA聯盟的決定。

詹姆斯表示，「從今天起所有大學運動員都將迎接美好的一天，感謝你們(NCAA)讓我們看到了許多光明的地方，我要感謝我的團隊為了此事付出的努力與貢獻，他們為這件事情奮鬥的人提供了幫助，這不是勝利，而是開始。」

(中時電子報)