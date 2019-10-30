卓榮泰上廣播節目談大選。(黃世麒攝)

卓榮泰上廣播節目談大選。(黃世麒攝)

民進黨黨主席卓榮泰（中）陪同立委參選人翁美春（左）到豐原菜市場掃街，並與民眾握手寒暄。（陳淑娥攝）

民進黨主席卓榮泰今天接受電台專訪，被問到國民黨總統參選人韓國瑜最近掀起話語權時表示，「我們只敢羨慕不敢學習，但我們會從其他部分補強。」

卓榮泰強調，韓能鼓動風潮、創造名詞、感染熱情，在這點比較不簡單，歷史或許會重演，但是不一定會發生，去年的例子，人民經驗會讓重演中的歷史，不再發生。

卓榮泰今接受電台主持人周玉蔻專訪時指出，民進黨在去年九合一選舉後，將民調結構做更精進，人民在去年底選舉經歷三個月天翻地覆，現在經過一年冷靜，會知道那時天翻地覆會造成多大傷害，現在不容易情緒化了。

對於韓國瑜請假後開始跑總統行程，不斷創造話題，外界認為，這是韓國瑜優點；卓說，一個人再多優點，只要自己一直強調有優點，就會變成缺點，例如韓一直說「三高水長」是自己的優點，一直強調自己有很多能力及優點，就會變成缺點。

對於如何因應韓國瑜搶走話語權？他說，經過去年例子，大家當然知道講高山升旗、白白胖胖等說法，韓說到好像已成了防腐劑，但是他的支持度地板就是很堅實，民進黨學習不來也無法羨慕。

他說，現在政府把目前做的事用更口語化的方式講出來，例如現在行政院長蘇貞昌就把這些改用台語，幾個部長也都親自站到第一線，至於回應，「輕鬆的話會講，但是不會跟他在那語言尖峰相對，也不符合我們型態，我們也做不來，我也看不起那種行」。

(中時 )