國民黨總統候選人韓國瑜昨晚出席彰化的青年世代座談會，由名節目主持人侯昌明主持，侯昌明以快問快答地方式提問，侯昌明問韓「第一次的初吻在什麼時候？」韓國瑜聽後大驚，害羞回說「這個不好答」。但侯最後再問韓，和夫人李佳芬交往誰追誰？自己的優缺點以及最喜歡的歌等問題，韓國瑜都一一回答。

這場彰化場青年論壇是韓國瑜請假投入大選後第3場青年座談，第1場在台南、第2場在台北。此次論壇由知名主持人侯昌明主持，青年則聚焦在兩岸和平協議、重啟核四、課綱修訂等問題，也有青年問韓帶職參選的爭議。在較為敏感的兩岸和平協議議題上，韓國瑜僅回答說，「未來會有完整的論述」。

據《三立》報導，侯昌明在快問快答環節問韓「第一次的初吻在什麼時候？」韓國瑜聽後大驚，害羞地回說「現場的年輕人太多，讓我保留一下好不好？這個不好答。」，並未正面回應。但侯秉持主持人專業精神堅持問到底，再問韓，和李佳芬交往是誰追誰？自己的優缺點以及最喜歡的歌等問題，韓國瑜都一一回答。但「對於初吻這件事佳芬姊知道嗎？」，韓嚇到立刻回說「怎麼可能！」。

韓國瑜雖然連日跑行程，但是幾場座談會下來，對於每一個問題都侃侃而談，許多次回答都讓在場的年輕人笑聲不斷。顯見對於青年族群是有心想積極爭取的。但在合照的時候，卻有年長韓粉偷跑進場，引起年輕人不滿。

(中時電子報)