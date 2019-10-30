國慶連假期間，2名食物外送員因意外身亡，引發社會關注，勞動部職安署隨即啟動為期2周的專案勞檢，預計今天下午公布。勞動部部長許銘春今天表示，勞檢結果態樣繁雜，職安署會召開記者會詳細的說明此次的勞檢結果。

據勞動部掌握，目前全台有9家外送平台業者、約有8萬名註冊外送員。

許銘春說，如果是僱傭關係勞基法中有相關規範，如果是承攬的話，也期待平台業者對外送員的安全、用路人的安全要有相關配套，目前包括職業設施安全規則等修正也著手進行中。

(中時 )