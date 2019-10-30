食物外送員勞檢結果今出爐 勞長：態樣繁雜 09:272019/10/30 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部部長許銘春今天表示，勞檢結果態樣煩雜，職安署會召開記者會詳細的說明此次的勞檢結果。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國慶連假期間，2名食物外送員因意外身亡，引發社會關注，勞動部職安署隨即啟動為期2周的專案勞檢，預計今天下午公布。勞動部部長許銘春今天表示，勞檢結果態樣繁雜，職安署會召開記者會詳細的說明此次的勞檢結果。 據勞動部掌握，目前全台有9家外送平台業者、約有8萬名註冊外送員。 許銘春說，如果是僱傭關係勞基法中有相關規範，如果是承攬的話，也期待平台業者對外送員的安全、用路人的安全要有相關配套，目前包括職業設施安全規則等修正也著手進行中。 (中時 ) #外送 #勞動部 #安全 #結果 #平台 也許您會感興趣 推薦閱讀 Food panda女外送員迴轉撞機車 網怒：趕投胎還拉1個 15:032019/10/26 社會 工商社論》剖析共享經濟產業發展的美麗與哀愁 04:092019/10/27 財經要聞 透明檳榔攤男女狂啪啪 外送哥傻眼 08:352019/10/28 日常 外送競爭激烈？穿這樣上班網看呆 15:432019/10/28 日常 勞動部＋美麗信 鼓勵銀髮族再進職場 04:102019/10/29 企業經營 「 勞工累死人抗議」記者會 喜樂島批勞動部失能 16:472019/10/29 政治 母請產假、父請育嬰假 勞動部：薪水這樣算 13:542019/10/29 生活 假承攬真僱傭勞工要求 勞動部開罰 16:412019/10/29 生活 勞動部教你 用這招讓年金不用被扣押 19:382019/10/29 生活 大陸平台經濟機遇再現 04:102019/10/30 論壇廣場 生活熱門新聞 水滾下水餃錯了？美味關鍵在這步驟 - 生活 手一舉就知！血管生病了5大徵兆 吃這些能清澈血液 - 生活 張國煒親駕星宇新機抵台 塔台說這一句讓網全哭了 - 生活 蔡論文遭檢舉自我抄襲 教長：受理調查 - 生活 台北女生都好XX？ 網曝超準四大特徵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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