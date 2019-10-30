陸委會主委陳明通今在立院表示，港女命案犯嫌陳同佳來台投案最核心關鍵在「港府的責任感」以及陳同佳自己「真實的意願」，嫌犯交接一直在聯絡進展，剩下付諸行動，目前台港溝通順暢，有密切聯繫，剩下港府責任感及陳同佳真實意願，「我們已經準備好了」。

至於「中共代理人法」，陳明通說，現在付委很多法案，政府會推動法案整合，爭取各方意見，再度跟台商保證反中共滲透相關法規跟台商無關，請各位台商在大陸好好經商。

(中時 )