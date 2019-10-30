陳同佳來台 陳明通：關鍵在他真實意願 09:292019/10/30 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸委會主委陳明通（林勁傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸委會主委陳明通今在立院表示，港女命案犯嫌陳同佳來台投案最核心關鍵在「港府的責任感」以及陳同佳自己「真實的意願」，嫌犯交接一直在聯絡進展，剩下付諸行動，目前台港溝通順暢，有密切聯繫，剩下港府責任感及陳同佳真實意願，「我們已經準備好了」。 至於「中共代理人法」，陳明通說，現在付委很多法案，政府會推動法案整合，爭取各方意見，再度跟台商保證反中共滲透相關法規跟台商無關，請各位台商在大陸好好經商。 (中時 ) #陳同佳 #意願 #台商 #陳明通 也許您會感興趣 推薦閱讀 說謊的蔡政府 04:102019/10/26 時論廣場 政治算計陳同佳案的誤判 04:102019/10/26 時論廣場 蘇貞昌魔鬼賣台者 04:102019/10/26 時論廣場 陳同佳案 蔡：望港府盡快把嫌犯及事證交給我們 12:452019/10/26 政治 「反送中」變「反送台」 04:092019/10/27 論壇廣場 陳同佳案 陳水扁批蔡政府「非常奇怪」 15:202019/10/27 政治 民進黨我家就是國家 04:102019/10/28 時論廣場 陳同佳來台延燒 藍營要蘇貞昌道歉 16:012019/10/28 政治 陳同佳案 Kolas籲藍營砲口對外勿畫錯重點 15:352019/10/28 政治 協助陳同佳投案 林鄭：非政治操作 04:092019/10/30 話題觀察 政治熱門新聞 「寶刀」出鞘 他驚：韓國瑜出招了！ - 政治 「白胖說」高招！名嘴：韓把蔡英文打回庶民 - 政治 蘇貞昌們為何囂張？ 李艷秋點出真正原因 - 政治 民調狂升 網激動：黃金交叉、韓總統來了！ - 政治 韓國瑜聲量輾壓 他笑：民進黨立委完蛋 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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