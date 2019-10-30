在大陸浙江有位中年男被百步蛇咬傷，他相信民間說法百步蛇毒性猛烈，不趕緊處理恐死於非命。情急之下，拿出小刀憤而「斷指」求生，他自認撿回一命，去急診室醫生卻對他說「其實沒必要砍的」…實在好糗。

據《中國新聞網》微信公眾號報導，28日傳出一名男子遭百步蛇咬後斷指求生。發生在浙江，一名60歲的張先生至急診室時，告訴急診室的醫生，在山上時遭百步蛇咬傷。醫師詢問「手指頭呢？」張先生緊回一句「砍了，保命要緊！」這讓市中醫院皮膚科副主任袁丞達聽了直搖頭，表示「完全沒必要」。

原來，張先生透露，他在山上幹活時遭蛇咬傷，細看發現是一條百步蛇，傳是條劇毒毒蛇不敢輕忽，「怕毒發身亡，乾脆把手指斬斷了。」張先生認為做了對的決定，他將食指砍斷，並直接丟在山上路邊，這明智的判斷在袁丞達眼中，卻是小題大作。

浙江有位中年男遭百步蛇咬傷，他相信民間說法，情急之下，拿出小刀憤而「斷指」求生。

袁丞達表示，「百步蛇沒有想像中劇毒，砍了沒必要」。很多人認為被蛇咬傷，深怕中毒身亡就慌亂處理傷口，其實只要即時就醫，通常不會有生命危險。其實，百步蛇毒並不是百步內就身亡，毒素需要完全蔓延至全身才會起作用。袁丞達補充，就算被最毒的雨傘節咬傷，6小時內就醫注射血清，尚不會有大礙。

「毒蛇的毒素與蛇的大小、毒素量有關，如果毒素少、症狀輕，擠掉毒液後消毒傷口，就能恢復。」袁丞達提醒，遭蛇咬最好對傷口進行非傷害性的處理。若非要緊即處理時，注意不要用嘴巴吸取毒液，可用小刀經火烤消毒後，切開傷口，擠出毒液，並立即用大量清水沖洗。

最後，血液檢查結果出爐，凝血功能顯示正常。本來，張先生的斷指可以再植回，卻被他丟在路邊，如今，張先生只能終身殘疾。

(中時電子報)