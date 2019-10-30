國民黨總統參選人韓國瑜再向高雄告假後動作頻頻，從南向北展開土地傾聽之旅，到各地接觸在地的聲音，並同時拋出政見、議題；對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，韓國瑜的戰略完全正確，韓用聲量輾壓，逼得蔡英文得出面回應韓國瑜，「把權貴打回庶民」！

吳子嘉表示，韓國瑜頻頻拋出議題，引發社會各界討論，造成媒體上除了韓國瑜都上不了臺面，而昨日蔡英文就因此「上鉤」了！為了回應韓國瑜的「白胖說」，在記者會上公開「反嗆」表示自己不會「睡到中午」。

吳子嘉笑說，蔡英文這樣就完全掉入韓國瑜的陷阱裡了！不討論政見、不討論政策，反而自降格調，跟韓爭辯「睡多久」；而這個話題韓國瑜早就講膩了，早有金身，現在反而是蔡從權貴跌成庶民，連民進黨本來開記者會的目的：「農業機具補助」，都被埋沒了，現在有誰知道他們開記者會是為了宣揚政績？是為了宣揚蔡英文政府對農民多好？沒有！通通都只記得蔡英文「反嗆」韓國瑜，看似蔡「神回復」，但實際上卻是韓國瑜的一次實質上的勝利！

(中時電子報)