國民黨總統參選人韓國瑜近日持續進行傾聽之旅，受到當地民眾歡迎。然而，韓國瑜民調雖然落後給總統蔡英文，但造勢場合仍反應熱烈。中國國民黨中常委、彰化縣議長謝典林也從造勢場合中民眾腳上的鞋子，分辨外地人或本地人，並看出真實的民調。

韓國瑜自從請假後，開始展開傾聽之旅。韓國瑜到嘉義、彰化時，民眾反應皆很熱烈，但也被質疑是同一群鋼鐵韓粉在跑造勢。據中評社報導，謝典林分析他為何看好韓國瑜2020可以勝過蔡英文，並從民眾腳上的鞋子，教大家看最真實選舉民調。

謝典林從造勢場合湧出來的群眾進行分析，他說若是外地或動員的人，腳會穿鞋子，本地居民穿著比較簡單，穿脫鞋也跑來。他也提及，「候選人要讓人跟著你走」很困難，過去有這個能力的是陳水扁，再來就是韓國瑜。

至今仍有許多人不願表態，謝典林卻認為韓支持還是高，他以姐姐謝衣鳳參選彰化第三選區來看，這個區域靠近濁水溪，向來民進黨支持者最強，但現在情況已變。

(中時電子報)