去年網路瘋傳一名海軍陸戰隊女性士兵裸照，在軍中引起轟動，高雄憲兵隊掌握網路外流照片後進行追查，發現影中人在陸戰隊99旅服役，於是進行追查外流管道，女兵到案後大驚自己裸照竟然外流，幾乎崩潰，而且拍攝的地點竟然是在寢室內，原本憲兵隊以為是同袍間互相自拍留念PO上網遭人盜取，但女兵矢口否認，認定是在不知情下遭同袍偷拍。

憲兵隊進一步追查後，傳喚同寢室女兵到案說明，發現竟是同寢室的另名女兵，趁被害人換衣服時，用手機偷偷拍下女兵裸體照。但可惡的是，女兵竟然將被害人裸照，傳送到該旅同袍的LINE群組內，又有其他同袍將照片上傳到社群網站，結果引起網路騷動。

經憲兵隊偵辦後，才發覺竟然是同寢的女兵惡作劇所為，因此依照妨害秘密罪，將涉嫌拍攝的女兵判刑8個月，可上訴。

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(中時電子報)