民進黨主席卓榮泰今天接受電台專訪，被問到國民黨主席吳敦義若列入對不分區名單對你們有幫助？卓斬釘截鐵說，「有，因為會有很多人生氣。」

至於提到民進黨不分區立委預估席次時表示，設定16到15席，是他設定目標，現在大概15席上下。

卓榮泰今被問到，民進黨目前46位立委尋求連任，全部當選很難？他說，現任防線先顧好才能到新戰區，新戰區有很多參選人有足夠能力及表現，國會要57席才能過半，46位是現任立委，他們是防守線、衛冕者，黨要第一個照顧連任者是否在安全狀態，因此不分區內部預估，設定十六到十五席，「這是我設定目標，我們就一直努力，現在當然不是這個目標，現在大概十五席上下」。

卓榮泰指出，今天中常會開完之後，兩週後一定要確定不分區立委名單，提名委員會預估11月6或13日要開中執會討論並通過。

不斷傳出吳敦義被列入黨內不分區名單，主持人追問卓榮泰有沒有也被列入？卓笑著說，「沒有那個氣氛」。

(中時 )