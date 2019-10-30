泰國王宮爆出守衛通姦？繼開除6名王宮官員後，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）持續揮刀整頓王室紀律，昨（29）日開除4名官員，當中2名守衛被控「通姦」，另外2名軍事人員因行事「馬虎」被開除。
綜合路透社、新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，泰國王室昨日公布2份文件，開除4名王宮官員。第一份文件針對2名王宮臥房守衛，指控他們「行為極度魔鬼」及「通姦」，違反侍臣行為守則被開除。
另一份文件針對另外2名王宮侍衛，譴責他們行為「馬虎」，不符官階及軍銜遭拔。
泰王瓦吉拉隆功近來積極整頓王宮人事，21日才突然拔除新婚3個月的寵妃詩妮娜軍銜與妃子頭銜，在公報中嚴詞譴責她「不忠」、「充滿野心」，「試圖與王后平起平坐」，假藉國王名義狐假虎威、為己牟利，23日再以「行為極度惡劣」、「濫用職權」等罪名開除6名高階宮廷官員，當中還包含資深警官。
路透及英國廣播公司（BBC）均評論，2016年登上王位後，比起父親、已故泰王蒲美蓬，泰王瓦吉拉隆功已向外界證明自己是個果斷的君主立憲君王，對王室事務及財產有更多掌控權，甚至將2支軍事單位轉移到自己轄下直接控管。
文章來源：Thai king fires two bedroom guards for ‘adultery’ and ‘extremely evil misconduct’ in latest shake-up after royal consort’s sacking
(中時電子報)
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