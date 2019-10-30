北台灣有11個空氣品質測站顯示「紅害」，天空一片霧茫茫。(圖/讀者提供)

對照前一張照片，同一個角度，沙塵暴來襲前還可清楚見到觀音山。(圖/讀者提供)

(10：30更新)內蒙沙塵暴往東、往南飄，北台灣上空一片霧茫茫，空品差到連台北101都幾乎快看不到了！截至今（30）日上午9時，北台灣有11個空氣品質測站顯示「紅害」，全台有17個測站已達「橘色提醒」等級，提醒外出的民眾須注意。

目前達「紅害」測站有：基隆、萬里、富貴角、三重、汐止、中山、古亭、萬華、松山、觀音、大園。至於「橘警」測站則有：新店、新莊、淡水、菜寮、土城、永和、板橋、林口、士林、大同、桃園、龍潭、平鎮、中壢、 湖口、新竹、頭份。

取自空氣品質監測網

環保署提醒，空污達紅害等級，對所有族群不健康，橘警則對敏感族群不健康，建議減少戶外活動或配戴口罩。天氣粉專「台灣颱風論壇」也指出，原本預期因為傳輸過程長、海面上有些雨勢，沙塵抵達台灣時濃度可能沒這麼多，但看來源頭的污染濃度太高，沙塵暴真的來了。目前桃園、新北的沿海空氣品質測站直接突破天際，來到紅色等級（對所有族群不健康），提醒今天北部的朋友出門一定要準備口罩。

根據環保署測站畫面顯示，空品差到連101都幾乎快看不到了，環保署表示，28日於內蒙地區觀測沙塵PM10小時濃度達1000微克/立方公尺，29日沙塵往南影響至南京及上海一帶，PM10小時濃度達400微克/立方公尺。30日環境風場為東北風，清晨沙塵隨東北風南下影響臺灣，午後逐漸影響至中南部地區，中南部位於下風處，污染物易累積，傍晚中部以北地區空氣品質逐漸趨緩，影響程度視東北風移動路徑及降雨強度而有所變化；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，短時間可能發生地表揚塵影響空氣品質。

(中時 )