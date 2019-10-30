國民黨立委陳學聖今天具名向教育部提出檢舉，蔡英文總統的博士論文和她發表在期刊的論文有20多處相同或相似，涉及「自我抄襲」。教育部長潘文忠受理，表示將依學術倫理審查程序進行處理。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部的預算，陳學聖質詢指出，蔡英文總統在1983年6月提交倫敦大學博士論文，同時，她在1983年6月也以中文在《政大法學評論》第27期發表一篇期刊文，篇名為「國際貿易中國市場之保護－GATT第十九條，VER及MFA」，兩篇論文涉及「自我抄襲」。

陳學聖說，雖然目前尚不知蔡英文總統的兩篇論文提交日期先後，但根據比對得知，兩篇論文有20多處雷同，包括：一、蔡總統的期刊論文與博士論文第五章內容重複性、相似性極高，有超過一半以上篇幅幾乎可視為英語和中文兩種語言互相翻譯為文；二、蔡總統的期刊論文與博士論文第五章內所有註解，皆無提及存在或引用關係。

陳學聖表示，此案涉及蔡英文總統的國際聲譽，且嚴重影響社會觀感，按「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，應由教育部逕行處理。他希望教育部組成跨黨派的審查小組，以早日止息紛爭。

陳學聖將檢舉文件送給潘文忠，潘文忠表示，只要有人具名檢舉，教育部就受理，之後將進入學術倫理審查程序。不過蔡總統的論文是民國70幾年所發表，離現在已30多年，教育部會依照當時的相關規範進行後續處理。

依照程序，教育部受理後，會發文政大處理，先進行書面審查，再請校外專家審查，然後將結果送入教評會決議，結果再報到教育部，整個程序要4個月才會完成。

陳學聖希望此案不要推給政大，而是由教育部組成超黨派小組來審查，並盡快完成，不要拖到4個月才有結果。不過潘文忠對此並未承諾，表示學術倫理的審查不能倉促，一切就按照既有規定辦理。

(中時 )