國民黨總統參選人韓國瑜日前舉辦「青年座談會」，主打要與年輕人「直球對決」，更要現場年輕人提問「越麻辣越好」。政治學者范世平直言，在「是否支持65歲退休」與「是否簽兩岸和平協議」方面，韓回的2句話，與時下年輕人偏好的「文青風」大相逕庭，恐將年輕選票推得更遠了。

范世平在政論節目《新聞面對面》表示，韓國瑜自知不是年輕人的菜，願意直接面對年輕人這點是好的，但當現場民眾提問：「你贊不贊成65歲退休？」但韓卻回說自己年輕時就喜歡喝酒打屁、唱歌，然後自己也很開心；但人家明明問他的是退休的問題，韓卻講自己年輕時的活動和心情，這到底有什麼關聯性？

范世平更指出，當現場民眾提問：「你贊不贊成兩岸簽署和平協議？」韓國瑜又回道，這個問題很簡單，就像「王X蛋」跟爸爸的關係；這個回答也讓人聽得問號更多，簡直不知所云。

不僅如此，范世平直言，這兩個問題本來是很好的發揮空間，韓國瑜的回應卻讓年輕人都被嚇到了。很多話韓自己可能覺得很好笑、很輕鬆，可是輕鬆並不等於「輕浮」，韓常常回應的方式讓人感到很輕浮，好像在「練肖話」、插科打諢，但這與現在年輕人所偏好的是「文青風」大相逕庭。

(中時電子報)