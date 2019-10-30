台灣的早餐選擇超級多，從中式到西式應有盡有。今天有位網友在PTT上貼文詢問，現在早餐店霸主是誰啊？早期的美而美很夯，現在則有許多新開的連鎖早餐店，例如：APPLE123或是A-BAO。因此想問早餐達人，TOP3早餐店是誰？貼文一出，引來不少老饕回應，表示「JSP」、「拉亞漢堡」和「麥當勞」是真正的TOP3。

今天有位網友在PTT上PO文詢問，現在早餐店的霸主是誰？並表示，過去美而美真的很紅，但現在開了不少新的連鎖早餐店，因此很好奇，大家心目中的前三名是誰呢？

麥當勞早餐。（圖／達志影像）

問題曝光後，吸引了不少網友留言回應，「拉亞啦 ！品質穩定」、「我喜歡阿寶A-BAO，東西雖然普通但是飲料大杯」、「阿寶A-BAO飲料難喝」、「麥當勞！價錢便宜」、「麥味登」、「JSP沒有之一」、「永和豆漿」、「我從小到大都吃美而美...」、「拉亞好吃，可是好貴」、「我家巷口，呷尚寶」、「呷尚寶真的好吃」、「當然是麥當勞」。

將網友的回應統計後，發現網友心目中的早餐店霸主TOP3分別是「呷尚寶 JSP」、「拉亞漢堡」和「麥當勞」。而連鎖早餐店阿寶A-BAO其實也擁有不少粉絲，但也有不少網友表示不愛他們的飲料所以才沒有投它。

(中時電子報)