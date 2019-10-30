陳孝萱與詹仁雄離婚12年，如今傳出有新的護花使者陪伴身旁，但感情路坎坷的她，不僅曾在兩段感情誤當小三之外，1996年更與黃文豪有過短暫婚姻，但2人未完成離婚手續，導致和詹仁雄結婚時犯下重婚罪。

陳孝萱1996年跟黃文豪曾在長輩見證下，許給彼此誓言將共度一生，未料當時被解讀成「公證結婚」，後來2人聚少離多分手，2005年與詹仁雄結婚時，則被指出犯下「重婚罪」，未來生的小孩更將成為「未婚生子」，當時黃文豪表示：「曾到戶政事務所登記，不過分手時找了2證人簽離婚協議書，但未到戶政事務所登記」，至於陳孝萱則表示沒去戶政事務所登記，不會有「重婚罪」的問題，兩人說法可說是天差地遠。

此外她與導演于華坤的一段情，也是轟動演藝圈，當時于華坤與潘儀君正在交往，卻被拍到接送陳孝萱和兒子鐵弟，潘儀君得知後表示：「在我身邊一定壓力很大，該讓他出去喘口氣」，事後于華坤選擇跟陳孝萱分手，再次與潘儀君復合，還一度論及婚嫁，不過僅2年就宣告分手，也看出陳孝萱感情路相當坎坷。

(中時電子報)