「寒冬送暖 捐血傳愛」時程表。（高鐵提供）

台灣高鐵公司表示，為落實在地關懷，將自11月1日起，於11個車站與高鐵總公司（南港軟體園區），巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。除號召高鐵員工捐血外，也邀請旅客響應活動，完成捐血後還可獲得精美紀念品，禮品包括收納式旅行袋與多功能盥洗包。

高鐵公司表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年舉辦以來，今年已邁入第8年，累計吸引超過5千位捐血人熱情參與，共募集7214袋熱血。今年活動則自11月1日起於南港總公司舉行，接著明年至1月17日前，每周五均有捐血活動，共舉辦12場捐血活動。

為吸引更多民眾參與，並表達對捐血人的感謝，今年只要參加捐血活動的民眾，都可獲得紀念品，參與高鐵總公司、桃園、新竹三場次活動者，可得高鐵收納式旅行袋；參與其他場次則可得高鐵多功能盥洗包。

高鐵表示，希望藉由接續舉辦12場捐血活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖。

(中時 )