立法院長蘇嘉全及民進黨立委蘇震清是否列入不分區立委名單掀起不少風波，民進黨主席卓榮泰今被問到，已說不爭取不分區的蘇嘉全是否會被列入時表示，蘇嘉全說過不要，但是這不是這幾個人談，必須要大家談，蘇嘉全若留在立法院，也是理所當然，政局穩定。

卓榮泰今接受電台專訪，主持周玉蔻指出，「蔡詩萍呼籲民進黨你們一家人被蘇嘉全威脅民進黨就死」；卓榮泰說，不是威脅，去年選區調整是有默契，但一定要先顧慮社會接受程度跟黨形象。蘇震清捲入誠美材案，程序需先過廉政會，至於是否適合做不分區就看提名委員會。

至於蘇嘉全的妻子洪恆珠執意脫黨參選屏東縣立委，前天競總成立，洪有一個條件，蘇震清選她就不選；卓說，「我認為她附條件可以不選，顯然有空間，至於條件是否成熟或可不可行，還可以再看是否有其他方式」。

但他強調，不能跟黨中央說你不提名我我就怎樣；現任立委鍾佳濱是黨提名且完成程序的人。

至於蘇震清是否列入不分區名單？卓說，提名委員會依據參考廉政會結果，一旦啟動司法，廉政會就會停下來，這次是特別請廉政會再討論一次；基於黨內互信及信賴。

他說，提名委員會在討論時，不要當作派系再作討論，「我就是沒有派系，我派垮我也可以去找一個派系保護自己啊」。所以提名委員會會非常謹慎。

他強調，這次不分區的名單他不敢說代表那麼多元社會力進來，畢竟空間較小。

被問到就提名蘇嘉全進不分區？可以徵召？卓說，是，提名委員會是可以徵召，目前沒有誰不可能。

由於卓榮泰表示，可以徵召蘇嘉全進不分區，主人周玉蔻追問，那前行政院長游錫堃怎麼辦？卓榮泰趕緊說，「沒有說誰要當院長儲備人選。」

(中時 )