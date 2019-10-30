世界大賽第6戰今（30）日在休士頓進行，雙方首局都有得分，5局上國民隊伊頓、索托「背靠背」陽春全壘打，國民逆轉以3比2領先。

太空人先發投手韋藍德「1局症」再犯，被國民開路先鋒騰納敲出內野安打，伊頓隨即犧牲觸擊護送他上二壘，阮棟適時一壘安打，國民先馳得點，1比0領先。

不過1局下太空人立即展開反攻，「春天哥」史普林格二壘安打，再靠國民先發投手史崔斯柏格暴投上三壘；艾爾圖維高飛犧牲打，史普林格得分，扳成1比1平手。接著四番主炮布瑞格曼轟出左外野陽春全壘打，太空人2比1逆轉領先。

3、4局國民都攻佔一、二壘，但均缺乏臨門一腳，5局上伊頓擊出陽春全壘打，比數扳成2比2平手。接下來索托又揮出陽春炮，2支「背靠背」全壘打，國民隊以3比2逆轉超前。

5局下太空人反攻，瑞迪克、史普林格連續安打，攻佔二、三壘，但艾爾圖維被三振，布蘭特利內野滾地球出局，史崔斯柏格成功化解危機，使太空人留下兩個殘壘，國民保持3比2領先。

(中時電子報)