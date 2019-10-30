雖然川普11日宣布美陸達成初步貿易協議，同時聲稱將於11月在智利舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會時簽署。不過，美官員29日表示，由於協議文本可能還沒完成，美陸初步貿易協議恐來不及在APEC峰會上簽署，但不代表雙方貿易協議破局。

川普在宣布美陸達成初步貿易協議的同時，表示將與中國大陸國家主席習近平在11月16日和17日的APEC峰會簽署的貿易協議文本，之後美陸雙邊談判人員加緊腳步完成協議文本。

不過一名美官員向路透社透露，屆時協議文本可能還沒完成。但他也強調，假使沒在智利簽署，並不意味著破局，只代表協議還沒備妥，並強調雙方目標是在智利簽訂，協議文本是有可能還沒完成，「不過，目前進展良好，我們預期會在智利簽訂」。但此消息一出後，美股走勢轉跌，投資人憂心外界密切關注的美中貿易談判恐怕距離拍板還遠。

對於當前談判進展，川普與美財長梅努欽（Steven Mnuchin）和其他高層官員都表示，貿易談判進展良好，也表示倘若貿易協定沒在APEC峰會時拍板也沒關係。白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，雙方還在努力完成初步協議，「一如總統幾週前所表示，我們已和中國達成第一階段協議，雙方正加把勁敲定最終版協議文本，趕在智利峰會簽訂」。美貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也表示，在與陸談判代表劉鶴通話後，華府與北京已在貿易協議部分章節「接近最終化」。

不過，華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）研究員布蘭契特（Jude Blanchette）指出，第一階段協議只是回到2017年貿易戰開始前的狀態，雙方貿易談判有何進展，不禁令人懷疑。他指出，像是大陸產業政策與其對國營企業的補助，以及強制技術移轉等棘手議題，都延到之後的談判，「我們卻還在懷疑是不是已經走完第一階段」。

(中時電子報)