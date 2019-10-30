被判無期徒刑的賴定國因罹患食道癌，身形衰弱，已無法行走、言語。（翻攝照片／呂妍庭傳真）

被判無期徒刑的賴定國因罹患食道癌，身形衰弱，已無法行走、言語。（翻攝照片／呂妍庭傳真）

男子賴定國19年前教唆同夥聯手殺害嘉義縣太保市農會前理事長官評西，兇殘割下死者根子後棄屍，期間賴男還一度逍遙法外，直到15年前台南高分院審判時，同夥供出賴定國教唆並參與殺害過程，嘉義地檢署重新分案偵查，終於將賴定國3人定罪，得知被判無期徒刑，賴定國隨即棄保潛逃大陸，日前因食道癌病況嚴重，透過友人聯絡警方表示要返台投案，26日警方到桃園國際機場將賴定國帶回移送嘉義地檢，原訂要發監執行，因重病監所拒收已交付家屬，目前人在醫院救治中，警方私下透露，賴已虛弱到無法言語，應是病況看壞才想落葉歸根。

官評西案發生在2000年，賴定國與官評西之間的仇怨，首先是因賴的叔叔早逝，嬸嬸為官評西當長工，賴定國疑兩人有姦情，之後賴定國與嬸嬸間有建屋地界爭執，官評西又為嬸嬸出面，讓賴定國心生不快，加上賴定國向官評西胞弟催討欠款時，遭到官評西嗆聲「不用還錢！」，兩人嫌隙更深。

賴定國認為賴氏家族長期遭到官評西壓榨，早萌生殺機，曾4四度教唆同宗親戚賴棟共同殺死官評西，至於賴棟曾犯罪被判無期徒刑，1999年間假釋出獄後，以為人抬棺、除草維生，又嗜賭成性，欠下不少債務，常向賴定國索取3000、5000元花用，賴定國因此認定，賴棟會聽他指使，賴棟也期待賴定國會給予相當報酬，即允諾殺害官評西。

2000年5月1日，賴定國、賴棟等4人騙官評西去鹽水鎮酒家喝花酒，官評西一上車，即被賴棟等人持刀刺死。官評西在車上生命垂危時，賴棟還持刀截斷其陰莖，詛咒他至閻王爺處，也無法享受魚水之歡，一行人犯案後，賴定國要求賴棟扛起全部罪責，先給了賴棟20萬元，還答應替賴棟償還貸款，及給付生活費，後因賴定國不堪賴棟索求無度，利用此案多次恐嚇，賴正國即教唆不知情的妹婿出面協商，由賴定國再給付賴60多萬元，了結此事。

賴棟到案後被嘉義地院1審判處死刑，2004年台南高分院審判時，賴棟供出賴定國教唆並參與殺害官評西過程，全案才爆發。嘉義地檢署立刻分案重新偵查，將賴定國等人依殺人罪起訴，2008年最高法院判賴定國無期徒刑，褫奪公權終身，不過賴定國卻趁隙潛逃大陸至今。

日前嘉義縣警方獲報63歲的賴定國因重病要返台投案，26日在家屬陪同下搭機抵台，因賴罹患食道癌，身形衰弱、無法行走、言語，全程坐在輪椅上，由航警陪同家屬推輪椅出關，再向嘉義縣警方投案，隨後搭救護車先到嘉義長庚醫院就醫，檢方27日複訊裁定發監執行，因賴男病況嚴重，監所經檢察官同意辦理拒收，直接在醫院病房將賴男交付家屬。

(中時 )