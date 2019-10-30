之前有位日本編輯在日本雜誌上撰稿、稱韓國瑜是「遲到魔人」(遲刻魔)，昨日總統蔡英文出席中小企業總會主辦的「國家磐石獎頒獎典禮」大Delay！遲到了半小時，尷尬的主持人只好「填空」，開始講解磐石獎由來、獎座設計概念等，最後無話可說，只好放音樂填補「空白」。韓粉也反譏蔡英文「遲刻魔」。

之前韓國瑜被1450瘋狂攻擊遲到一事，更有位日本編輯在日本雜誌上撰稿、稱韓國瑜是「遲到魔人」，引發外界熱議。但細查撰寫該文的日本編輯田中淳，發現背景竟和總統蔡英文的小英教育基金會《想想論壇》「有關係」。

然而蔡英文總統出席中小企業總會昨天主辦的「國家磐石獎頒獎典禮」大Delay！蔡英文無法準時在2點15分到場，但是，磐石獎得主已就定位，就等總統上台，主持人只好「填空」，開始講解磐石獎由來、獎座設計概念，會後有供應點心，來賓可享用…最後無話可說，只好放音樂填補「空白」。在台上已經就定位的得獎者，披著彩帶與台上的「左鄰右舍」閒聊。

網友在新聞底下留言「誰敢說空心菜【遲到】她只是【超時】...《雙標政黨》無誤」、「上次那個說韓是遲刻魔的民進黨走狗，現在好乖哦！」、「遲刻陰魂~?」、「歹謝!中午睡過頭了！」、「遲刻魔」、「韓市長之前遲到被綠營狠批。總統有交管竟然還遲到，請之前批評韓的人也出來評論一下吧。」、「誰是遲刻魔？御用記者田中淳不報導一下？」、「政治人物遲到是常有的事，準時反而不是常態，但是要改，最可惡的是，那些罵對手遲到的人呢？現在全龜縮了，看不起，有點guts罵個樣子也好！」、「1450 還不出來替老闆說話，是吃太飽還是酒很多了？」

(中時電子報)