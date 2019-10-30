雙11活動即將到來，想買海外商品也可以很輕鬆！全台最大的電子商務集團─PChome網路家庭(8044-tw)今(28)日宣布推出Bibian比比昂跨境電商服務，連結日本 Amazon、Akachan、Loft…等網站，目前已於日本東京、美國紐約皆設有國際物流倉儲中心。Bibian比比昂提供多種跨境的真人代標代購服務，只要在網站輸入關鍵字，即可將喜愛的商品加入購物車，一鍵輕鬆下單，並透過自創的金物流及理賠制度，降低海外購買風險，國際空運最快4天就能抵台，一站式服務滿足消費者跨境網購的需求。慶祝雙11活動盛大開跑，Bibian比比昂乘勢推出上線慶同歡，包括國際運費優惠一公斤最低88元起、日本男女友出租服務，及東京排隊甜點名店代購等四波獨家活動，全速搶攻台灣消費者的跨境電商交易需求。

看好台灣網友強烈的海外購物需求，PChome網路家庭執行長蔡凱文表示：「日本為台灣消費者首選的旅遊地點，日本商品對台灣消費者深具吸引力，這次推出Bibian比比昂跨境電商服務，主要集中在日本的食品特產、時尚流行、生活家電等3大類別，透過代買服務，消費者只要在台灣即可品嘗到東京在地的甜點美食，最快約4天就能宅配到府，對於不懂日語或無法經常出國的消費者來說，非常便利！PChome持續提供全方位的購物體驗，增加日本和美國各類海外商品的選擇，相信將引發新一波的海外商品熱潮。」此外，Bibian比比昂跨境電商服務的商品種類不僅多元豐富，因應雙11購物節，現在也推出限時活動預約日本交友服務，集合日本新世代票選最受歡迎的「代購日本女友/男友服務」，由Bibian比比昂協助聯繫，雙11不孤單，到日本享受約會交友的心動感，滿足消費者創新消費體驗。

依觀光局去年(2018年)報告統計，國人出國旅遊以到訪日本次數最多，日本暢銷的藥妝、家電、美食商品已成為台灣消費者愛不釋手的必買清單，Bibian比比昂精選7大討論度極夯的日本在地伴手禮名店，於11/7~11/13連續七天獨家開賣日本限定的「東京超人氣甜點」，其中以充滿切達起司與濃郁奶油香，具甜鹹口感的起司巧克力漢堡啟動線上首賣，接續熱賣綜合口味派塔、年輪蛋糕、布朗尼夾心千層脆餅，及每日秒殺的完美乳酪夾心脆餅，還有IG熱門打卡甜點的鬱金香玫瑰花朵餅乾、草莓花束餅乾，造型夢幻掌握女性消費力，天天出動專人現場排隊代買，每日限量50組，日本空運直送，縮短等待時間，讓消費者最快三天拿到手！

此外，鎖定台灣人喜愛日本商品的購買力不斷攀升，結合日本樂天在日本超過6成的業績占比，比比昂也推薦日本樂天銷售冠軍膠原蛋白粉、日本必買藥妝B26維他命、攜帶型乳酸漱口水等，及日本家電則以多功能離子夾、美型輕巧的蒸氣掛燙機等為熱銷商品，其中無線吸塵器更價差千元以上，讓消費者更有感，並強調日本樂天站上擁有超過4萬間商店、上億件日本商品，比比昂通通可以代購，讓消費者一指輕鬆掃貨，再也不用辛苦地從日本扛回台灣。

隨著全球網路交易的普及，比比昂提供日本及美國代買、日本Yahoo拍賣與美國eBay拍賣代標等，目前於日本東京、美國紐約、美國加州、新加坡皆有倉庫據點支援，考量消費者在意跨國運費昂貴，上線慶活動祭出較業界優惠1~3折以下的國際運費，每公斤日本海運88元、日本空運100元、美國空運200元，並限時推出PChome會員登入送日幣300元的優惠活動，藉雙11檔期帶動年終消費商機。在資訊及費用上全面公開透明化，採兩段式付款，先於下單或得標後48小時內支付商品金額，第二階段費用則於商品送?台灣後收取，消費者可以在購買前先使用費用試算機功能，只要輸入商品金額、重量、當地運費，立即以台幣條列消費稅、服務與物流費等預估之細項金額，費用清楚明瞭、購物不當冤大頭，更享有五大保證零風險，包括商品寄錯、未到貨，或於運送過程中損壞等問題，都能全額理賠，包裹於當地入倉後一律不拆封，將以原箱、原包裝運送，消費者隱私更有保障，並可選擇宅配或面交取貨，還設有LINE台灣專人客服，提供更便利安心的跨境電商平台，未來預計開放歐洲代購服務，為台灣的跨境電商服務寫下新里程碑。

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