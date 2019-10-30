民進黨主席卓榮泰今天接受電台專訪，被問到不分區立委最大勁敵時表示，「我是非常在意台灣民眾黨海選，但以我對柯文哲了解，他不知道怎麼做或不想做時就會海選」，例如社子島開發、自行車專用道等就是。

被問到時代力量想把黃國昌放在不分區第六名？卓榮泰說，任何政黨只要用正常方式，他們都不怕，但花俏，想像不到，結果難以預料，所以要排第幾名是屬於正常方式，沒關係；民進黨跟時力政黨票目前可說是近身廝殺。

他強調，自己設定目標是，總統就是拼到贏，基於政治穩定，要贏一定數字，立委是國會不過半，未來政局不穩定，國會不過半，對不起是全國人民，還有當選的立委，總統施政困難。民進黨內部熱情則還要再拉起來，支持者明年大選要踴躍投票，「走進投票所，才能不走進街頭去抗議。」

卓榮泰表示，他始終認為，國家安全、台灣主權不能放棄，但是經濟才是目前最需要的；韓國瑜支持者的投票意願較高，行政院前院長賴清德先前去美國，則感受到海外鄉親回台投票意願提高，民進黨內部熱情還要再拉起來。

對於是否可能「蔡賴配」？卓榮泰說，蔡賴無論怎麼配，賴清德最近已四處助選，期待賴的助選發揮最適合效果。他很少與蔡總統談到副手議題，相信總統有最高智慧找最好的副總統人選。

被問到，黨內很多人在反對蔡賴配？他說，各種聲音都有。相信蔡總統有最高智慧，找最適合人選。蔡賴不管怎麼配，總統會用正式方式，向國人宣布。

(中時 )