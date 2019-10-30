民進黨政府近日對釋出大利多，被質疑是選前買票，新北市長侯友宜30日受訪時表示，建設本來就是中央、地方並肩作戰，成果都屬於市民的，他認為不管是選舉還是平常日，都要抱持相同心情，中央地方一起努力，不管哪個時機點給幫忙，他都心存感謝。

中央近期釋放利多，行政院長蘇貞昌近期多次造訪新北，也承諾五股疏左堤防加高經費全額補助，大漢溪堤外便道「8.4億費我替新北出」，遭外界質疑選前買票。

過去曾批評中央補助太少的新北市長侯友宜，在30日市政會議後受訪表示，中央、地方要並肩作戰，只要大家同心齊力為新北市做事，他都心存感謝，因為成果都是屬於市民的，他很希望不管是不是選舉或平常日，都要報相同心情。

侯友宜說，有很多經費預算不能只看單項，要看全體，如捷運建設經費，新北負擔非常重，原本中央應負擔到七、八成的部分，目前中央都只給40幾％，相差過大。

不過侯友宜強調，不管多還是少，只要中央願意跟地方一起合作往前走，他都心存感謝，別人給予的幫忙，不管在哪個時機點，他都說聲謝謝。

(中時 )