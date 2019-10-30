憲兵202指揮部所屬239裝甲憲兵營驚爆官兵惡搞，將總統萬鈞車隊所屬的雲豹裝甲車通信器材偷藏的離譜事件，憲兵指揮部雖對外解釋遺失的裝備屬於「備用」甲車，軍方人士擔憂，由於該通訊裝備當初是由中科院特別量製作用於萬鈞車隊，通訊頻譜也是專用頻道，不論是專用或是備用車隊，使用的都是同一套，萬一在失蹤期間遭人複製盜拷，屆時通訊內容將「全都露」，總統維安堪憂。

據了解，負責元首在戰時撤離用的憲兵202指揮部所屬萬鈞裝甲車，2012年時就由舊型的V-150四輪甲車，全面換裝成國造最新的雲豹8輪甲車。為了通訊保密，甲車上的通訊裝備當初是由憲兵指揮部委由中科院研發專屬通訊設備。

因車隊通訊需要保密，因此該項通訊裝備除了具有自動加密功能外，使用的無線電頻譜也都是向NCC申請通過的特殊頻譜，外界無法進行監聽與截收。

但憲兵239營雲豹裝甲車上所屬通信器材，自今年3月份拆下更換後就部分遺失，憲兵組成專案小組在營區進行大地震，找了半年後，最後終於在營區各角落，包括庫房及天花板內找到。整起失竊事件遭隱匿長達半年，還是透過所謂的「民間人士」透過國防部民意信箱爆料，疑似營內不滿官兵刻意要惡整憲兵長官。

實際上239營在3月份發現遺失後，該連連長就曾經全面搜尋但沒有下落，直到5月份裝備仍未找回，營長又再度進行大地震地毯式搜尋，仍無下落。全指揮部從指揮官以下都知道發生這件大事，但是卻始終選擇自己處置而未向上承報。

軍方人士擔憂，萬鈞車隊平均一個月會進行1到2次演練，雖然目前裝備已經找回，但是若是在遺失這段期間，遭到有心人士將通訊設備進行拷貝或破解，勢必影響萬鈞車隊的安全。到底是人為隱藏或是交接疏失?軍方絕對需要查清楚。

憲兵司令部昨表示，憲兵指揮部在9月間接獲國防部民意信箱反映，轄屬202指揮部裝步第239營肇生通信裝備短少，經編組後勤、督察等部門全面清查，計一般通信零附件之電源供應器、電源轉換器等3類5件物品帳料不符，均為一般商規零附件，無保密及安全顧慮。

經檢討肇因 係單位實施裝備維保後，未依規定存管及交接所致，憲兵已依規定程序辦理核賠作業。期間原轄屬擔任戰備之萬鈞車輛均依規定值勤，車載裝備均到齊無虞。

憲兵指揮部強調，未來將依軍品裝備清點結果以及調查事實，秉「嚴懲不貸 ，毋枉毋縱」原則，追究檢討失職人員，並移送司法調查並將引為案例，教育及要求所屬貫徹後勤維保紀律與裝備存管作為，以為借鑑。

(中時電子報)