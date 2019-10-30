針對ECFA明年將屆滿10年，外界擔憂受兩岸低迷影響，可能面臨終止命運，陸委會此前也稱，不樂見政治因素停止兩岸有關協議，大陸國台辦發言人馬曉光並未正面回應，僅表示，當前誰在為兩岸同胞和兩岸業者謀福祉，誰為謀取政治私利而損害兩岸同胞和兩岸業者的利益，一目了然。

馬曉光表示，ECFA簽署以來，大陸方面切實履行承諾，保障ECFA順利生效實施。截至2019年6月底，貨物貿易早期收穫產品，大陸對台累計減免關稅約375.3億元人民幣。特別值得指出的是，早期收穫產品清單給島內中小企業以及農漁民帶來了實實在在的巨大利益。從2010年到2018年，早收清單中台灣對大陸出口農產品增長了兩倍，大陸已成為台灣農產品外銷的第一大市場。

馬曉光還稱，早期收穫計畫的降稅安排與開放措施僅僅占兩岸貿易與市場開放的一小部分。遺憾的是，由於眾所周知的原因，ECFA後續服務貿易協定簽署未能生效，貨貿協議商談被迫中斷，ECFA無法惠及更多台灣同胞。誰在為兩岸同胞和兩岸業者謀福祉，誰為謀取政治私利而損害兩岸同胞和兩岸業者的利益，一目了然。

(中時 )