餐飲外送產業夯，外送員為搶單、搶快增加業績，時有交通違規造成車禍事故，甚至發生死亡車禍憾事。淡水分局自10月起，針對外送員易肇事及交通違規項目加強取締已舉發違規42件，希望讓淡水用路環境更加安全。

為保障用路人安全，淡水分局自10月起，藉由巡邏、路檢等交通稽查方式，針對外送員加強宣導行車三不原則，「不鑽車縫」、「不滑手機」、「不為搶快」，同時也針對外送員易肇事及交通違規項目加強取締，警方已舉發違規42件，不乏有為搶時間而逆向、雙黃線超車、不依規定轉彎、未依規定使用方向燈及臨停併排等交通違規，都讓自身及其他用路人安全增加風險。

警方表示，行車中或停等紅燈時趁空檔使用手機，疏忽未注意前方路況，增加交通事故風險，駕駛人在行駛道路時，持手機撥接、通話、滑動或點選螢幕都是違規行為，汽車駕駛人可處罰新台幣3千元罰鍰、機車騎士則是新台幣1千元罰鍰。

警方呼籲，希望藉交通宣導及強力執法雙管齊下，使外送員培養「知法、守法、減速、停讓」概念，在辛苦賺錢之際，確實遵守交通規則，以保自身及他人安全，讓用路環境更加安全。

(中時 )