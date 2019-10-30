小禎與整形醫師李進良情纏12年，甚至分居長達7年，但感情一直沒有一個結局，直到近日小禎爆出疑似有新歡，她才坦言已經低調跟李進良簽字離婚，而互動頻頻的「壁紙小開」丁春霆只是教友，還在觀察中，如今的自己想先享受單身，而她今天心血來潮，貼出12點對感情的感觸，嘆：「一輩子不長，記得對自己好一點」。

終於離婚恢復單身的小禎，今天一早貼出愛情感觸文，要獻給「未婚、已婚、已離、單身的妳」，認為一個女人若遇上好男人，那麼一輩子都不需要成熟，而若看一件一個女人越來越成熟堅強，那代表她沒遇到一個好男人，小禎分享了一篇長達12點的兩性關係文章，每一點都跟她這一段婚姻關係完美呼應，讓粉絲看了心有戚戚焉。

小禎分享的文章有12點愛情觀，例如選男人該選疼你的，財富、智慧、能力都不是首要條件；單身時孤單不可怕，可怕的是有了伴之後卻感到孤單；沒結果的愛情不是真愛，只叫曾經愛過；男人對女人的傷害，不見得是有小三，而是在女人有所期待時讓她失望，脆弱時沒給她安慰，小禎最後下了結論「一輩子不長，記得對自己好一點」，一番感觸引爆網友按讚留言，直呼小禎是很棒的女人，真心祝福她的未來全新的她，能獲得幸福。

(中時電子報)