「歌壇長青樹」余天今年補選上三重立委後，71歲的他又被民進黨徵召，披戰袍拚連任，太太李亞萍曾嘆先生積極投入政治，「又老又窮」。根據監察院最新一期《廉政專刊》指出，兩人名下無土地、房屋，存款414萬3292元，但也背負1671餘萬元房貸。

余天2011年任立委時財產申報，與妻子李亞萍名下有2筆位於台中市北屯區的土地，存款250萬8655元，同時負債1992萬5338元。最新財務住況，兩人名下沒有土地、房屋，存款414萬3292元，余天背負1671萬1370元房貸，兩人投資390萬元經營天萍與欣天麗傳播有限公司。

值得注意的是，兩人持有珠寶、古董、字畫，總價1200萬元，包含結婚戒指價值200萬，余天的玉戒、手錶各100萬，李亞萍的藍寶石、紅寶石、玉珮、彩鑽戒指、手鐲，總價為800萬。

另一名今年補選上的民進黨立委郭國文，與太太湯靜雯共同財產申報中，土地2筆、房屋1棟，都位於台南永康區，一輛skoda汽車，存款欄位空白，有價證券104萬9954元，3張保險，同時郭國文有382萬1036元房貸，湯靜雯投資15萬經營棉花糖行銷整合企業社，此次申報內容與2016年任勞動部政務次長差別不大。

另外，國民黨立委陳玉珍財產申報中，有位於金門縣的土地6筆、房屋3棟，存款47萬1445元，有價證券6萬元，保險3張，同時背負的房貸為234萬4805元。

(中時 )