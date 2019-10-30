男子謝亞軒與友人黃佑呈去年無照駕駛，又在北市南京東路公車專用道飆車競速，謝的車衝進騎樓，撞死無辜3人；台北地院將謝男判刑13年、黃判刑11年，高院將謝亞軒改判12年、黃判刑6年。可上訴。

22歲的謝亞軒被訴在去年10月11日傍晚，無照駕駛租來的黑色轎車，與駕駛白色車輛的友人黃佑呈，在北市健康路一路狂飆，右轉南京東路四段違規行駛公車專用道競速時，車輛突然失控，高速衝進騎樓，撞飛正在回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全，3人經送醫急救不治。

(中時 )