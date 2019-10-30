公車道競速撞死3人 二審改輕判 11:302019/10/30 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子謝亞軒與友人黃佑呈去年無照駕駛，又在北市南京東路公車專用道飆車競速，謝的車衝進騎樓，撞死無辜3人；台北地院將謝男判刑13年、黃判刑11年，高院將謝亞軒改判12年、黃判刑6年。可上訴。 22歲的謝亞軒被訴在去年10月11日傍晚，無照駕駛租來的黑色轎車，與駕駛白色車輛的友人黃佑呈，在北市健康路一路狂飆，右轉南京東路四段違規行駛公車專用道競速時，車輛突然失控，高速衝進騎樓，撞飛正在回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全，3人經送醫急救不治。 (中時 ) #公車 #謝亞 #駕駛 #判刑 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 雄三飛彈誤射案判申誡 艦指部處長提再審被駁 07:562019/10/27 社會 萌娃足球賽 大跳Baby Shark暖身 04:102019/10/27 地方新聞 遭停職還接案騙百萬 律師再停職2年 09:212019/10/28 社會 新北國際紀錄片月 國際金獎好片免費看 10:382019/10/28 生活 廚師試菜酒駕 法官判刑半年定讞 15:582019/10/28 社會 新北國際紀錄片月 免費看好片 04:102019/10/29 地方新聞 高職狼師熊抱15歲學生 解聘又判刑 10:242019/10/29 社會 新北市副市長吳明機：工業區立體化 為企業創造空間 04:102019/10/30 產業特刊 雙北環保兩用袋 尺寸售價統一 04:102019/10/30 地方新聞 新北40公車 設智慧輔助系統 04:102019/10/30 地方新聞 社會熱門新聞 飆罵館長有7前科 前國安局上校下場不樂觀 - 社會 女兵偷拍同袍更衣 海陸女兵裸照瘋傳 - 社會 人妻激戰小王狂喊「快進來」…鳥沒進來了尪 - 社會 女友蜜桃狂抖太性感 醋男「飛踢」趕下台 - 社會 陳菊市府環保局長李穆生洩密 遭判決撤職 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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