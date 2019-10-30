針對陸委會此前發布民調指有89.3％的受訪者不贊成「一國兩制」，大陸國台辦言人馬曉光表示，陸委企圖通過升高兩岸對立對抗來謀取選舉私利，不可能得逞。

陸委會日前發布民調顯示，27.7％的受訪者支持台灣「獨立」，89.3％的受訪者不贊成「一國兩制」。

馬曉光直言，陸委會在當前時機選擇公佈渲染這樣一份所謂的民調，其目的是什麼，相信大家都很清楚。陸委會製造資料的能力，大家也都很清楚。企圖通過升高兩岸對立對抗來謀取選舉私利，不可能得逞。

(中時 )