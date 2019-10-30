批陸委會民調 國台辦：企圖升高兩岸對抗謀取選舉私利 10:422019/10/30 中時 陳柏廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對陸委會此前發布民調指有89.3％的受訪者不贊成「一國兩制」，大陸國台辦言人馬曉光表示，陸委企圖通過升高兩岸對立對抗來謀取選舉私利，不可能得逞。 陸委會日前發布民調顯示，27.7％的受訪者支持台灣「獨立」，89.3％的受訪者不贊成「一國兩制」。 馬曉光直言，陸委會在當前時機選擇公佈渲染這樣一份所謂的民調，其目的是什麼，相信大家都很清楚。陸委會製造資料的能力，大家也都很清楚。企圖通過升高兩岸對立對抗來謀取選舉私利，不可能得逞。 (中時 ) #陸委會 #民調 #國台辦 也許您會感興趣 推薦閱讀 最準「民調」！謝龍介：韓蔡差距超乎想像 05:492019/10/26 政治 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 08:522019/10/26 政治 韓流起死回生？屏東民調韓蔡差距震驚綠委 09:322019/10/26 政治 看到這民調 韓黑議員大驚：韓真的會翻盤 12:482019/10/26 政治 高雄街頭總統民調 韓、蔡差距嚇死網友 18:252019/10/26 政治 蔡英文穩贏？他爆：蔡2016年這一點 今年看不到 03:042019/10/27 政治 韓國瑜民調真下滑？名嘴曝幕後真相 08:052019/10/27 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 醫師驚爆：韓民調和民意呈巨大差距之因 13:212019/10/29 政治 ECFA明年停？ 國台辦未正面回應 10:382019/10/30 兩岸 兩岸熱門新聞 國台辦未正面回應小英五月天演唱會：兩岸文化交流態度未變 - 兩岸 ECFA明年停？ 國台辦未正面回應 - 兩岸 大陸如何深化醫療衛生體制改革 - 兩岸 反送中後首次 習近平將與林鄭月娥同台 - 兩岸 民進黨強渡中共代理人法 國台辦：白色恐怖 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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