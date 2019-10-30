根據美國媒體報導，目前效力於雷霆的保羅，希望被球隊交易至公鹿，能與「字母哥」阿提托康波聯手。但依據保羅的薪資結構來看，保羅的這個願望很難實現。

今年夏天雷霆與火箭進行交易，火箭用保羅換來雷霆韋斯布魯克，當時外界認為雷霆有可能把保羅交易出去，而熱火對於保羅非常有興趣。

然而交易傳聞總是只聞樓梯響不見人下來，最終保羅只能接受事實，以雷霆先發控衛身分打新賽季。

沒想到NBA知名記者拉洛斯卻在此時驚爆保羅想要被交易出去的消息，拉洛斯表示，「我聽說保羅想要去密爾瓦基，他當然是想要與阿提托康波一起打球了。」

不過保羅想去公鹿的願望最大阻礙卻是自己，因為他在2018年與火箭簽下4年1.6億美元的超級合約，目前薪資還有三年1.24億美元，本季3851萬美元。根據勞資協議，12月15日前今夏換球隊的球員都可以被交易出去，另一個時間點就是在明年2月底的交易截止日。

現年34歲的保羅，新賽季在雷霆打了4場比賽，場均僅13.3分、4.5籃板、3.3助攻，加上身上背著超級大合約，導致雷霆想在交易中獲利的可能性微乎其微，因此阻礙了保羅想要離開雷霆的機率。

(中時電子報)