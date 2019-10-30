新北市貢寮海洋音樂祭將在明年滿20年，新北市長侯友宜30日市政會議指示，音樂祭雖是傳統，但不能一成不變，指示觀光旅遊局啟動轉型計畫。

2000年開始的海洋音樂祭，每年吸引許多獨立音樂者爭相參與，不少獨立樂團更因此躍上國際舞台。

因為海祭是行政院長蘇貞昌擔任前台北縣長時重要政績，去年九合一選舉時，也成為侯友宜與蘇貞昌政策交鋒焦點。

侯友宜說，海祭辦了20年，雖有獨立音樂大賞，也有很多年輕朋友參加，但變化性不大， 希望要不斷創新改變，觀旅局對傳統舊的要隨時更新更多思維，才能吸引更多人才。

侯友宜認為，應該同時兼顧新開發出來的觀光旅遊點，與新開發出來的音樂祭，所有活動並肩作戰往前走，才能讓海祭提升轉型。

觀旅局長張其強說，「新北貢寮海洋音樂祭」明年就是20年了，如果還是一成不變，那就不叫海祭了，海祭的精神，就是原創、獨立，新北市府會堅持這個精神，會讓這個屬於年輕人的舞台，一直下去，但一定要敢改變，讓新的元素注入，讓新的一代加入。

張其強說，今年的校園小海祭，吸引了很多學校年青人的投入，市府會讓海祭不但是台灣所有獨立樂團的終極目標，也要讓海祭，成為校園獨立樂團的「甲子園」，讓更多的校園樂團投入，以拿下「海洋旗」作為吶喊的目標。

(中時 )