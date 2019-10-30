前國防部政治作戰總隊總隊長王光遠將軍的妻子楚瑞芳，被周刊爆料假冒華固建設高層，涉入土地投資糾紛，但楚瑞芳去年跑到華固建設散發傳單，指遭華固建設「詐騙」，華固建設憤而向刑事局提告，台北地檢署依妨害名譽罪嫌起訴她。

周刊曾爆料，楚女和彭姓男子2人，自稱是華固建設公司高層，以她將出任下任華固董事長的名義，藉口華固欲整合台北市和平東路、樂業路口周邊土地為由募資上億，共有超過20人投資，其中林姓房地產商半年內前後投進約1000萬元資金。

周刊指稱，楚女為了取信林男，親筆寫下「承諾書」，並按捺指紋，表示將歸還借款項外，還會贈予3億元現金、北市松江路的華固松疆房舍2棟、以及北市羅斯福路6段的華固新天地2戶作為酬謝。

但事後有投資人起疑，詢問華固建設後，華固發出律師函否認，澄清絕無此事，強調董事長鍾榮昌不認識楚女，並稱鍾對楚以華固名義在外詐騙毫不知情，將對楚提告加重誹謗。

去年間，楚女還因這起土地投資糾紛，親自到華固建設樓下，對路人散發傳單，指遭到華固「詐騙」。華固高層向刑事局提告，刑事局將楚女送辦，北檢依妨害名譽罪嫌起訴楚女。

(中時 )