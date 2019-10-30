國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文總統最新民調出爐，兩人差距縮小，在藍綠韓蔡單挑對決下，蔡英文支持度為42.1%，韓國瑜支持度為33.1%，雙方差距9個百分點，韓國瑜雖仍暫時落後蔡英文。但與上次民調相較，兩人差距拉近至個位數。

據《ETtoday新聞雲》今公布的最新總統大選民調，結果顯示，在在藍綠韓蔡單挑對決下，蔡英文支持度為42.1%，韓國瑜支持度為33.1%，雙方差距9個百分點，若與同家《ET新聞雲》上次所做民調結果相較，蔡英文支持度下滑1.8%，韓國瑜則微幅下滑0.1%，兩方差距從10.7%，小幅拉近到差距9%，顯見韓國瑜和青年對談及全台傾聽之旅有稍微加分。

值得注意的是，若將可能投入大選的親民黨主席宋楚瑜也列入對比，在蔡、韓、宋「三腳督」比較下，蔡英文支持度39.7%、韓國瑜支持度30.6%、宋楚瑜僅7.9%，但都不支持部份也多達20.7%。

此次民調係由《ETtoday新聞雲》民調中心負責統整，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查成功樣本數1110份，調查期間為10月22日至27日，抽樣誤差在95%信心水準下，誤差範圍為正負2.9%。

(中時電子報)