台中21歲賴姓男子與友人聚餐、慶生後，29日凌晨近3時許，駕駛鄭姓友人的賓士車行經大里區永隆、東明路口，撞死騎機車準備返回宿舍的黃姓男大學生，賴男29日晚間向警方投案，經一夜偵訊，30日上午移送地檢署、將直接發監執行。

「對不起！」賴姓男子上午被警方移送地檢署，他走出警局時低聲表達出對死者及家屬的歉意。警方說，賴男依肇事逃逸致人於死罪嫌法辦，移送後將直接入監執行他日前涉及販毒的刑責共1年10月。

據了解，有毒品、詐欺前科的賴男當天是與一大群友人到阿拉丁KTV慶生，席間，賓士車主鄭姓男子想先返家，便請賴男駕車載他回去，之後鄭男便去休息，賴接著又駕駛鄭男座車返回KTV續唱，結束之後又駕駛賓士車離開，這時疑因毒駕且車速太快，衝撞行經路口的黃姓男大生，導致黃男傷重死亡。

賴男坦承吸食K他命後駕車，並強調，事發後趨前查看黃男情況，因拍拍他，發現黃男都沒有意識與動靜，才嚇得慌忙逃跑。

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(中時 )