針對民進黨立院黨團昨變更議程，將多個「中共代理人」法案付委，根據綠營版本，未來未來台灣民眾到大陸開會或者簽署相關聲明，可能會判三年以下的徒刑，大陸國台辦發言人馬曉光表示，「中共代理人」修法就是白色恐怖死灰復燃，目的在於全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。

馬曉光指出，所謂「中共代理人」修法就是白色恐怖死灰復燃，其目的在於全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，打擊持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，鉗制島內的批評輿論，完全是出於一黨一己之私，已經遭到台灣社會各界的強烈反對。我們再次正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。

此外，對於陸委會及教育部將研議各級學校赴大陸交流相關通報機制，馬曉光則批評，近一段時間，民進黨將阻撓、限制兩岸交流合作的「黑手」伸向了校園，他們頻頻放話，以各種說辭干擾、限制兩岸學校間的正常交流，企圖剝奪台灣師生的交流權益，繼而損害他們的利益。加強兩岸民間交流和人員往來是兩岸同胞的共同願望，也是台灣的主流民意，這是任何力量都阻擋不了，也禁錮不住的。

(中時 )