台灣大選選情白熱化，藍綠兩黨候選人也分別論述其兩岸關係看法，大陸國台辦發言人馬曉光則重申，只有在「九二共識」基礎上，兩岸關係的發展才能夠可長可久、共創雙贏。

馬曉光指出，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整沒有分割也不容分割，這是兩岸關係的現狀。在這樣一個框架下，兩岸應該堅持「九二共識」，秉持民族情、同胞愛來推動各領域交流合作，共同平等協商解決彼此分歧和問題。這才是兩岸關係正確的相處之道。

馬曉光還強調，兩岸關係發展30年的歷程，從正反兩方面都提供了這樣的實例。台灣負責任的政治人物都應該把真實情況和道理如實告訴台灣年輕人，只有在「九二共識」基礎上，兩岸關係的發展才能夠可長可久、共創雙贏。

至於日前大陸與新加坡簽署《國防交流與安全合作協定》，大陸是否會要求新加坡終止與台灣的「星光計畫」，馬曉光則回應，有關陸新兩國國防交流和安全合作的事宜，請你向國防部諮詢。在涉台問題上，大陸的立場是一貫的、明確的，即堅決反對台灣與大陸建交國進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

(中時 )