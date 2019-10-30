台灣民眾黨正值不分區立委海選作業，民進黨主席卓榮泰30日上電台受訪，不以為然酸說，台北市長柯文哲知道怎麼做的事就不海選，不會做的事就海選。柯聞後反嗆，民進黨就是這樣，分贓分得平就不海選，分贓分不平就海選，哈哈哈哈哈。

卓榮泰批柯，社子島不曉得怎麼做就海選，但想做自行車專用道就不海選。柯文哲在北市府受訪反擊「民進黨就是這樣，分贓分得平就不海選，分贓分不平救海選」，隨後狂笑，更反問媒體「你們怎麼笑那麼開心？」

另外，柯文哲29日夜間開直播，直指批評蔡英文總統是因為「愛之深責之切」，柯則補充，以前是支持她，而他是外科出身，講究務實、正直、誠信、數據、科學，但與當今台灣政壇格格不入，不過他終究有堅持的作法，是每天誠懇又認真得一直做，現在只能攻擊他失言，卻無法攻擊他政策的哪個地方做不好，民進黨高掛牆壁上「清廉勤政愛鄉土」7字是他實現的。

針對國民黨總統參選人韓國瑜批評蔡總統、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、台南市長黃偉哲是「白白胖胖」算不算失言？柯答，台灣社會有個新名詞叫「政治訓詁學」，就是正事不幹，每天在那邊針對1、2個字，這國家怎麼會變這樣，有夠可憐。

(中時 )