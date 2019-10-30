畫電影《史瑞克》全球紅不讓，除主角外，對劇中忠心耿耿、雖脾氣有些古怪但生性幽默的「驢子」也一定不陌生！然你可知，其實動畫中的「驢子」角色原形可是「非洲野驢」呢！台北市立動物原就有可愛的「非洲野驢」，而牠們來台灣也4年多了。因此獸醫師特別為牠們安排了健康檢查，希望能為這群非洲野驢的健康把關，率先接受健檢的主角是公野驢「Lucas」，主要項目是體重測量、血液檢查及定期修蹄。

非洲野驢的健檢，原來是在牠們所居住的房舍內，透過麻醉來進行的。（台北市立動物園提供）

但光是這些項目的操作，就足以讓獸醫師和所有工作人員累到汗流浹背了。究竟獸醫師們是用什麼方式幫非洲野驢健檢呢?牠們是自己乖乖走進獸醫室?還是得用箱籠運到獸醫室看診呢?其實都不是，非洲野驢的健檢，原來是在牠們所居住的房舍內，透過麻醉來進行的。

這次健檢的重點項目之一就是「修蹄」。（台北市立動物園提供）

獸醫師在沙澳區非洲野驢房舍內先為「Lucas」進行麻醉，麻醉期間有專人負責測量生命徵象以及確認麻醉時間。大型的草食動物在麻醉狀態下，如何測量到體重呢?此時獸醫室就會特別拿出重要道具-「組裝型磅秤」。這個磅秤是經過不斷地改良，才終於設計出方便測量超過200公斤以上動物的磅秤。現場多名工作人員費了九牛二虎之力才將野驢放上磅秤，也終於知道「Lucas」的小祕密-體重251公斤。另外，也會利用這個大好的機會，為野驢進行抽血檢查，獸醫們熟練的技術常能「ㄧ針見血」，而「Lucas」的相關血液常規檢查項目皆屬正常。

麻醉後，現場多名工作人員費了九牛二虎之力才將野驢放上磅秤。（台北市立動物園提供）

另外，這次健檢的重點項目之一就是「修蹄」，有蹄動物與地面接觸的部分是堅硬的角質層，相當於人類的指甲，此處是沒有神經分布的。有蹄動物在野外，會大量的行走，路面的狀況也可能較為堅硬嚴苛，因此蹄會自然的磨損。但在圈養環境下，蹄的磨損程度沒有這麼多，因此就有可能像人類指甲長太長，而容易出現指甲外翻的狀況，也會有卡到東西或感染的疑慮。

獸醫們熟練的技術常能「ㄧ針見血」，而「Lucas」的相關血液常規檢查項目皆屬正常。（台北市立動物園提供）

因此，就必須定期透過修蹄，讓圈養有蹄動物的蹄保持健康狀態。此次非洲野驢進行修蹄，獸醫師發現，牠們的蹄比一般的有蹄動物堅硬許多，修蹄的作業的困難度高，相對修蹄所花的時間，也比其他的動物們長。

獸醫師發現，非洲野驢的蹄比一般的有蹄動物堅硬許多，修蹄的作業的困難度高，相對修蹄所花的時間，也比其他的動物們長。（台北市立動物園提供）

這次非洲野驢「Lucas」的健康檢查順利，目前野驢家族也漸漸在壯大中，歡迎各位大、小朋友來到台北動物園，別忘了到沙澳區，來觀察野驢的習性以及行為喔！

(中時電子報)