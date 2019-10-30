林佩瑤曬夏威夷美照。(圖／翻攝自臉書)

有「最美空姐」之稱的林佩瑤，日前宣布年底將和名廚男友武俊傑結婚，頻在社群曝光婚紗照，近日她和好友趙筱葳合作的「閨蜜婚紗」即將上架，她也到夏威夷拍攝宣傳照，並分享旅遊點滴，還曬出美照，讓粉絲大飽眼福。

林佩瑤一早曬出美照，透露夏威夷天氣很好，笑說「這是一張完全看不出來我在夏威夷的廢照，純粹覺得自己這張很美而已」，只見她穿著黃色平口上衣，胸前開洞綁個蝴蝶結，意外擠出爆乳和「I字深溝」，性感十足讓網友都直誇美呆了。

(中時電子報)